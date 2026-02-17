Carnaval: Mancha Verde bate na trave e não retorna ao Grupo Especial de SP

Rebaixada no ano passado, a Mancha Verde não conseguiu voltar ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A escola de samba ligada à torcida do Palmeiras somou 269,4 pontos e ficou atrás de Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra, que retornam à elite em 2027.

A Mancha Verde teve a mesma pontuação da Pérola Negra, que terminou na segunda colocação. No entanto, a agremiação Alviverde terminou terminou atrás na classificação por conta dos critérios de desempate. A Independente Tricolor, escola ligada à torcida do São Paulo, também não conseguiu o acesso.

Os desfiles do Grupo de Acesso aconteceram no domingo (15) no Anhembi, com oito agremiações disputando as duas vagas para o Grupo Especial. As escolas foram avaliadas em nove quesitos: Evolução, Samba-enredo, Bateria, Enredo, Mestre-sala e porta-bandeira, Alegoria, Comissão de frente, Harmonia e Fantasia.

Campeã do Acesso I, a Tucuruvi, representante da Zona Norte de SP, desenvolveu um enredo que propôs uma reflexão sobre o conceito de anti-heroísmo no Brasil. A abordagem valorizou a resistência popular e foi determinante para a conquista do título pela agremiação.

