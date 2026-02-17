Cafu, Romário, Carrascal… Boleiros marcam presença em camarotes da Sapucaí

O Carnaval ainda não acabou no Rio de Janeiro, mas alguns boleiros já marcaram presença no Sambódromo. Nos primeiros dias de desfiles das escolas de samba, nomes como Romário, Cafu, Ancelotti, Pulgar e Carrascal marcaram presença na Marquês de Sapucaí.

Pulgar e Carrascal no Nosso Camarote, na Sapucaí (Foto: Reprodução)

Jogadores do Flamengo, Erick Pulgar e Jorge Carrascal marcaram presença no Nosso Camarote, uma das áreas VIP mais badaladas da Sapucaí. Quem também curtiu os desfiles na Sapucaí foi o zagueiro Léo Pereira, que esteve no Camarote N°1. Ainda no Rubro-Negro, Jorginho aproveitou o Carnaval no nos camarotes AURA e N°1.

Jorginho com a camisa do Camaorte AURA, na Sapucaí (Foto: Reprodução)

Tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira, Romário compartilhou fotos nos camarotes RIO e MAR. Pentacampeão, Cafu marcou presença no camarote Allegria, assim como ex-atacante André Balada.

Romário com a filha, Danielle Favatto, na Sapucaí (Foto: Reprodução)

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti marcou presença no N°1 e no camarote da CBF. Ao lado do treinador no Camarote N°1, também estiveram presentes nomes como Denílson e Ronaldo Fenômeno.

Ancelotti interagindo com Ronaldo na Sapucaí (Foto: Amichavy/Brahma)

Atacante do Vasco, Nuno Moreira esteve no camarote Global Hospitality.

Nuno Moreira com a esposa, Inês Affonso, na Sapucaí (Foto: Reprodução)

