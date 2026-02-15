Samba, ídolos e experiência: como foi o carnaval de Carlo Ancelotti em São Paulo

Neste sábado (14), Carlo Ancelotti deu sequência ao seu circuito de Carnaval no Brasil. O técnico da Seleção Brasileira já havia tido um primeiro contato com a principal festa do país em Salvador, antes de acompanhar o desfile no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

continua após a publicidade

No camarote do Bar Brahma, localizado dentro do complexo onde acontecem os desfiles, Ancelotti chegou por volta das 21h10, no horário de Brasília, escoltado por seguranças. Discreto, como costuma ser à beira do campo, evitou entrevistas e seguiu diretamente para um espaço reservado.

O Lance! apurou que o camarote privativo contou com a presença da família do treinador. Além disso, o italiano foi recebido por ídolos do futebol brasileiro que se tornaram presenças frequentes no Carnaval, como Vampeta, Denílson e Júnior. A reportagem também ouviu que o treinador estava curioso, mesmo que mais quieto, em entender como a festa funcionava.

continua após a publicidade

➡️ Escalação: Crespo tem desfalques no São Paulo para enfrentar a Ponte Preta

Ainda em processo de adaptação ao país, Ancelotti demonstrou curiosidade e encantamento ao buscar entender a dinâmica do Carnaval brasileiro. O comandante da Seleção jantou, conversou com convidados e acompanhou parte dos desfiles das escolas de samba. Em seu celular pessoal, registrou alguns momentos da festa.

A experiência não termina em São Paulo. O treinador também se prepara para mais uma noite de folia, desta vez no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Veja a chegada de Ancelotti na folia

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos da Seleçao Brasileira de Carlo Ancelotti! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.