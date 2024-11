Deyverso tem três filhas com sua esposa Karina (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 14:16 • Rio de Janeiro

Karina Alexandre, esposa do atacante Deyverson, do Atlético-MG, se pronunciou sobre auxílios governamentais. A pauta tem ganhado repercussão após a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe o fim da escala 6x1, que também foi comentado por Karina em suas redes sociais. A influenciadora e veterinária recebeu críticas de internautas por seu posicionamento e se tornou um dos assuntos mais comentados na web.

- Sobre os auxílios, já que vocês gostam de saber minha opinião, eu sou contra auxílio gás, Bolsa-Família, auxílio de reclusão. Eu prefiro que a pessoa vá à escola em período integral para os pais conseguirem trabalhar invés de receber Bolsa-Família. Por que o governo ajuda quem não trabalha?

Deyverson e a esposa Karina Alexandre na apresentação com o Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Esposa de Deyverson se posicionou sobre escala 6x1

"Eu e Deyverson vivemos de CLT (ou seja, são empregados com contratos que seguem a Consolidação das Leis do Trabalho), mas também somos empresários, então estamos nos dois lados da moeda. Vejo as pessoas lutando pelo fim da escala 6×1. Pessoas estão reclamando ‘Nossa, eu demoro 3h para chegar no meu emprego’, ‘Nossa, eu trabalho todo esse tempo e o dinheiro não dá para nada, porque eu vou no mercado, faço uma compra e acaba o dinheiro do mês’, ‘Ah, eu não tenho qualidade de vida, não consigo viajar’. Gente, mas o que o seu chefe tem a ver com isso? O que o meu chefe tem a ver com isso, o que o chefe do Deyverson tem a ver? Não é culpa deles!"

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal do Brasil, instituído no governo Lula pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, e convertida em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei Federal n. 10.836.