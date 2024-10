Deyverson, do Atlético-MG, faz gestos provocativos para torcida do River Plate

Deyverson faz gestos para a torcida do River Plate (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 23:37 • Buenos Aires (ARG) • Atualizada em 30/10/2024 - 00:37

Logo após ser substituído por Rubens, aos 18 minutos do segundo tempo, Deyverson, do Atlético-MG fez gestos provocando a torcida do River Plate. O jogo entre os dois clubes é válido pela semifinal da Libertadores.

Os gestos de Deyverson dividiram a web. Muitos consideraram que era uma ironia às imitações de macacos feitas por torcedores do River Plate, dentro e fora do Monumental de Núñez, antes da partida. Outros consideraram que o atacante teria imitado uma galinha, considerada uma ofensa para os torcedores do River Plate.

Antes da partida desta terça-feira (29), torcedores do River Plate fizeram gestos considerados racistas pelos atleticanos presentes ao Monumental de Núñez. Os episódios ocorreram dentro e fora do estádio, com imitações de macacos direcionadas aos brasileiros.

Uma das imagens mais claras foi feita por Gledson Paraíba, ainda fora do estádio do River Plate. Gledson faz parte do staff do atacante Hulk, atacante do Atlético-MG. Dentro do palco da final não foi diferente. Vídeos nas redes sociais mostram com clareza torcedores argentinos fazendo gestos racistas para os atleticanos momentos antes do apito inicial.

Deyverson foi o grande personagem do confronto de ida, na Arena MRV. O Galo venceu por 3 a 0 e encaminhou a classificação para final. Desta vez, no Monumental de Núñez, quando foi substituído, antes de se sentar no banco de reservas, o atacante fez um suposto gesto imitando um macaco para os argentinos.

Deyverson em River Plate x Atlético-MG, pela Libertadores (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Decisão entre River Plate e Atlético-MG atrasa

Não foram apenas os ônibus com torcedores do Galo que passaram dificuldades. A delegação do Atlético-MG também enfrentou problemas para acessar o Estádio Monumental de Núñez.

Enquanto um ônibus com atleticanos foi alvo de pedradas nas ruas de Buenos Aires, o veículo que levava os jogadores teve que ser parado pela polícia. Os confrontos nos arredores do estádio, por onde o ônibus deveria passar, fizeram com que as autoridades tivessem problemas pra garantir a segurança dos atletas.

- Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Quero que ele assuma publicamente que não tem segurança que nós não vamos para o jogo. Simples assim - disse Sérgio Coelho à ESPN, ainda na frente do hotel que hospedava a delegação.

Por isso, o começo da partida foi atrasado em 15 minutos, mas o jgo começou às 21h48, com 18 minutos de atraso, porque torcedores do River Plate acenderam sinalizadores para receber os jogadores antes do início do confronto, provocando muita fumaça.