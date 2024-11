Wanda Nara e Icardi travam guerra judicial pela guarda das filhas

Wanda Nara anunciou separação de Icardi pelo Instagram (Foto: Reprodução/Instagram Mauro Icardi)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 12:26 • Buenos Aires (ARG)

A conturbada relação entre Wanda Nara e Icardi ganhou um novo capítulo. O ex-casal está travando uma briga judicial pela custódia das filhas, Francesca e Isabella. Wanda é mãe de cinco filhos, dois deles fruto do relacionamento com o jogador do Galatasaray. Os outros três, todos meninos, são do casamento com um ex-companheiro de equipe do atacante, Maxi López.

Segundos fontes do jornal argentino "Diário Olé", Icardi teria manifestado interesse em ficar com a guarda integral das filhas, o que teria causado desavenças com a ex-esposa. A disputa pelas meninas ficou ainda mais complicada após um conflito caloroso entre Wanda e Icardi, que foi presenciado pelas filhas.

Wanda Nara e Icardi se separaram após dez anos (Foto: Reprodução/Internet)

Nesta quinta-feira (14), veio a público que Wanda Nara formalizou uma denúncia contra Icardi por “ataque e resistência à autoridade”, pois o atleta impediu a mulher de entrar na própria casa, além de uma denúncia por "violência de gênero", devido a ataques emocionais e psicológicos por parte do ex-companheiro.

Separação misteriosa

A modelo e empresária argentina Wanda Nara anunciou, através de seu perfil no Instagram, a separação do jogador argentino Mauro Icardi. Sem explicar o motivo do fim do relacionamento de dez anos, Wanda disse que "não há culpados e nem terceiros".

