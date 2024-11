Marcelo ironiza atrito com Mano Menezes após saída do Fluminense

Marcelo durante confronto entre Fluminense e Athletico-PR, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

A saída de Marcelo do Fluminense teve um novo capítulo. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador do clube ironizou o atrito com o treinador Mano Menezes, que originou a rescisão contratual. Bem-humorado, o lateral apareceu ao lado do barbeiro Caterique citando frase dita pelo técnico no empate.

A confusão envolvendo os dois aconteceu durante a partida entre Fluminense e Grêmio, do último dia 1 de novembro. Na ocasião, Mano e Marcelo discutiram à beira do campo quando o treinador indicou a entrada do jogador na reta final da partida. Na ocasião, o técnico falou "não encosta em mim", antes de dessistir da alterção.

A frase dita por Mano Menezes voltou a ser pauta após Marcelo postar um novo vídeo nas redes sociais. Ao cortar o cabelo, o jogador compartilhou um momento ironico com o barbeiro pedindo para que não fosse tocado. A publicação foi rapidamente ligada como uma indireta ao treinador do Fluminense pelos internautas.

- Não encosta em mim, não. Cuidado com meu ombro (risos) - disse o jogador, no vídeo publicado nas redes.

Após a saída do Fluminense no início de novembro, o jogador ainda não assinou com outro clube. Aos 36 anos, o lateral segue livre no mercado. Até o momento, nenhum clube teria oficializado uma proposta pelo atleta. O anúncio de uma possível aposentadoria ainda não aconteceu.

Enquanto não decide o futuro, Marcelo para aproveitar bem o momento longe dos gramados. O jogador segue morando no Rio de Janeiro e recentemente foi flagrado em uma quadra pública no Aterro do Flamengo, Zona Sul da cidade carioca.