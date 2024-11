Wanda Nara e Icardi se separaram após dez anos (Foto: Reprodução/Internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 11:51 • Buenos Aires (ARG)

Wanda Nara, ex-esposa de Mauro Icardi, atualmente jogador do Galatasaray, abriu uma denúncia formal contra o atacante por violência de gênero e resistência à autoridade. O caso se intensificou quando a mulher retornou de férias e foi impedida pelo atleta de voltar ao seu apartamento, no Chateau Libertador, na Argentina, que é propriedade de ambos. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornal "Diário Olé".

Wanda Nara anunciou separação de Icardi pelo Instagram (Foto: Reprodução/Instagram Mauro Icardi)

Afastado dos gramados por uma lesão ligamentar, Icardi voltou para sua casa na Argentina, onde vivia no apartamento que também é posse de Wanda Nara, que estava de férias no Brasil. Quando a empresária retornou ao país, o jogador a impediu de entrar na residência e começou uma discussão intensa, flagrada por câmeras de segurança do local.

Wanda acabou deixando o apartamento para se hospedar em sua casa em Nordelta. Após a discussão, Wanda Nara formalizou uma denúncia contra Icardi por “ataque e resistência à autoridade”, já que o atleta a impediu de entrar na própria casa, além de uma outra denúncia por "violência de gênero", devido aos ataques emocionais e psicológicos por parte do ex-companheiro.