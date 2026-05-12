O Santos divulgou nesta terça-feira (12) a lista de relacionados para o duelo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil. A partida será disputada nesta quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.

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O primeiro jogo, válido pela quinta rodada da competição, terminou empatado sem gols e, portanto, quem vencer por um placar mínimo avançará às oitavas de final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

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Para esta partida, Neymar está entre os nomes relacionados por Cuca. Além do camisa 10, o Peixe tem na lista os retornos de Gustavo Henrique e Gabriel Menino, recuperados de lesões musculares e que finalizaram a etapa de transição física.

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No gol, a novidade fica por conta do retorno de Gabriel Brazão, que cumpriu suspensão contra o RB Bragantino, na última partida pelo Brasileirão, e volta ao posto de titular do Santos.

Baixas do Santos

O Santos Peixe ainda não poderá contra com Vinícius Lira, que tem lesão no joelho esquerdo, e Thaciano, com lesão muscular na coxa direita.

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Veja a lista de relacionados do Santos:

Foto: Divulgação

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