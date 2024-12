André Jardine iguala marca histórica do futebol mexicano com o América do México

O treinador André Jardine se tornou tricampeão da Liga MX (Campeonato Mexicano) com o América do México, ao empatar com Monterrey, no último domingo (15), no Estádio BBVA. O resultado garantiu o título ao técnico por conta da vitória no placar agregado de 3 a 2. Esta foi a sexta conquista do brasileiro no comando do clube.

Com o feito, Jardine igualou a marca do treinador Raúl Cárdenas, que também conquistou o tricampeonato nacional de maneira seguida entre 1972 e 1974, com o Cruz Azul. Os dois foram os únicos a alcançarem determinado feito na história do futebol mexicano. Determinado cenário levantou o debate sobre o técnico brasileiro ser um dos maiores da história do país.

A chegada ao América do México aconteceu em junho de 2023. Desde o início, Jardine conquistou os torcedores do clube pelo futebol apresentado, e principalmente pelos resultados. Com apenas um ano e meio no time, o treinador conquistou seis títulos: Liga MX Apertura 2023, Liga MX Clausura 2024, Campeón de Campeones 2023-24, Supercopa de la Liga MX 2024, Campeones Cup 2024 e Liga MX Apertura 2024.

O tricampeonato e números

O tricampeonato mexicano aconteceu no último domingo (15). Após vencer o Monterrey dentro de casa, na última quinta-feira (12), por 2 a 1, o América do México entrou em campo precisando apenas de um empate. O objetivo foi alcançado, e o clube conquistou o tricampeonato ao empatar por 1 a 1, fora de casa, com o adversário na decisão.

Com o resultado, Jardine alcançou o sexto título no comando do América do México. As conquistas foram alcançadas com grandes números. Foram ao todo, 96 jogos disputados pelo clube mexicano, tendo 52 vitórias, 25 empates, 19 derrotas, 174 gols à favor e 95 gols sofridos.

