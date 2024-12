Yamal tem lesão confirmada e desfalca o Barcelona

Lamine Yamal, jovem craque do Barcelona, teve uma lesão de grau um no tornozelo direito confirmada, após sofrer uma pancada no jogo contra o Leganés, no último domingo (15), pela 17ª rodada de La Liga. O espanhol de 17 anos deve desfalcar a equipe catalã entre três a quatro semanas.

A estrela dos Culés precisou sair de campo aos 75 minutos, quando foi substituído por Gavi. Informações dos jornalistas Fernando Polo e Sergi Solé apontam que segunda-feira (16) serão realizados exames para entender a complexidade da contusão.

Atualmente, Yamal soma seis gols e 11 assistências na temporada 2024/25, e ocupa o terceiro lugar na lista de artilheiros do Barça, atrás de Lewandowski e Raphinha. Em todas as cinco principais ligas da Europa, Lamine é o terceiro na lista de jogadores que mais deram assistências.

