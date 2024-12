Uma notícia do canal "Blog do Macedo", confirmada pelo "Meu Timão", virou um dos assuntos mais comentados do X no Brasil na manhã desta segunda-feira (16). Segundo informações, Paul Pogba teria aceitado jogar no Corinthians desde que seu salário não seja comprometido, mesmo que seja por uma empresa parceira.

O Corinthians, inclusive, já tem ciência de quanto o jogador quer ganhar por mês. A notícia caiu na boca do torcedor do Corinthians e o assunto tomou conta da internet.

Confira como está sendo a repercussão

Augusto Melo se pronuncia sobre Pogba no Corinthians

Apesar da torcida alvinegra ter se animado com a possibilidade, o presidente Augusto Melo negou que haja qualquer negociação em andamento com o jogador francês, em entrevista a "Rádio Craque Neto", no domingo (15).

- Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho [Soldado] junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025 — disse Augusto em entrevista à “Rádio Craque Neto”.

Como os rumores começaram?

Na quarta-feira (12), em conversa com o influenciador Luva de Pedreiro no programa 'The Noite', do SBT, o meia francês comentou, de forma bem-humorada, que não cobraria nenhum valor para jogar no Corinthians ao lado de Depay. No dia seguinte, Pogba compartilhou um vídeo usando a camisa do Brasil.

No entanto, segundo informações do "ge" e confirmadas pelo Lance!, a diretoria do Corinthians rechaça a possibilidade de contratar Pogba para a próxima temporada. Os dirigentes acreditam que o Timão está bem servido no meio-campo e veem o campeão do mundo como uma incógnita.