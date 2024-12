Piastri admite que vê McLaren em ‘ascensão mais rápida’ do que esperado

A temporada 2024 da Fórmula 1 contou com uma grata surpresa entre as equipes de ponta: a McLaren. Enquanto se esperava mais uma campanha dominante da Red Bull e de Max Verstappen, a esquadra papaia cresceu, passou a ter o melhor carro e faturou o Mundial de Construtores. No entanto, isso também foi uma surpresa para Oscar Piastri, que entrou em 2024 com os pés no chão.

O piloto australiano assumiu, em conversa com a imprensa na cerimônia de premiação da FIA em Ruanda, que chegou para a temporada de estreia na categoria esperando “ter algum sucesso”, mas nada além de alguns pódios.

No entanto, dois anos depois, já somou dez pódios, duas vitórias em GPs e um triunfo em sprint, além de ter comandado a McLaren, junto de Lando Norris, ao título em 2024. Com isso, Piastri assumiu que está vivendo “uma jornada muito mais rápida até o topo do que imaginava”.

— Eu esperava ter algum sucesso, mas imaginava que isso fosse ser alguns pódios aqui e ali. Acho que tem sido uma ascensão muito mais rápida do que todos nós pensávamos. Talvez não para Andrea [Stella] e Zak [Brown], mas para mim, especialmente de onde começamos quando entrei, tem sido uma jornada muito mais rápida até o topo do que imaginava. Tem sido muito divertido. Sempre é mais divertido quando está na frente e vencendo corridas. Dois anos atrás, definitivamente não esperava por isso — Oscar Piastri

Oscar Piastri comemorando vitória com a McLaren (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Além do título de Construtores, Piastri também foi destaque individualmente ao ficar na quarta colocação do Mundial de Pilotos, com 292 pontos somados. Ao todo, em 2024, somou oito pódios e duas vitórias.

A Fórmula 1 agora está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.