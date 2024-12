Com Vini Jr entre os favoritos, a Fifa anunciará, nesta terça-feira (17), o vencedor do prêmio The Best, concedido ao melhor jogador do mundo em 2024. O brasileiro protagonizará novamente a disputa pelo posto com Rodri, do Manchester City, vencedor na Bola de Ouro, da France Football.

O evento acontecerá na véspera da final da Copa Intercontinental de 2024, a ser disputada entre Pachuca e Real Madrid na quarta (18). A cerimônia de entrega das premiações também será em Doha, no Catar, mais precisamente na Aspire Academy; e contará com a presença de diversos embaixadores e mandatários do esporte.

Diferentemente da Bola de Ouro, o público teve direito ao voto no The Best, se somando a jogadores, treinadores e capitães escolhidos pela entidade máxima do futebol mundial. A restrição da escolha a jornalistas de todo o mundo foi o motivo mais apontado para explicar a derrota de Vinícius para Rodri em outubro, em decisão que chocou o mundo do futebol. Desta vez, o camisa 7 do Real Madrid poderá ter uma "vingança" diante do campeão da Eurocopa, e já estará inclusive em território catari para a final contra o Pachuca.

1️⃣ Vini Jr e Rodri favoritos: Veja todos os prêmios e indicados do Fifa The Best 2024:

🎖️ THE BEST MEN'S PLAYER - MELHOR JOGADOR DO MUNDO

⚽ Dani Carvajal - Real Madrid

⚽ Erling Haaland - Manchester City

⚽ Federico Valverde - Real Madrid

⚽ Florian Wirtz - Bayer Leverkusen

⚽ Jude Bellingham - Real Madrid

⚽ Kylian Mbappé - PSG/Real Madrid

⚽ Lamine Yamal - Barcelona

⚽ Lionel Messi - Inter Miami

⚽ Rodri - Manchester City

⚽ Toni Kroos - Real Madrid

⚽ Vini Jr - Real Madrid