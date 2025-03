Ana Thaís perde a paciência com jogador da Seleção: ‘Não me conformo’

Em atuação ruim de toda a equipe, a Seleção Brasileira foi goleada por 4 a 1 pela Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nas redes sociais, a jornalista Ana Thaís Matos não perdoou o zagueiro Marquinhos pela atuação da última terça-feira (25). A comentarista da Globo criticou o fato do defensor do PSG ser capitão da equipe de Dorival Jr.

- A atuação do Marquinhos, pai amado. Eu não me conformo com o fato dele ser capitão. Aliás, ninguém tem perfil de capitão nessa atual Seleção - escreveu Ana Thaís.

No primeiro gol, Thiago Almada girou em cima de Marquinhos e serviu Julián Álvarez, que ganhou de Guilherme Arana e Murillo para tocar na saída do goleiro Bento. Minutos depois, Enzo Fernández ampliou para a Argentina. Aos 26', Matheus Cunha diminuiu para o Brasil. Mac Allister ampliou para os argentinos no fim do primeiro tempo e Simeone completou a goleada no segundo tempo.

Marquinhos falou após a derrota da Seleção

"Para os jogadores é até difícil falar, de lamentar. É uma derrota com certeza que dói muito, principalmente num clássico como esse, aqui dentro da casa deles. Agora é difícil analisar bem. A gente começou o jogo muito mal, muito abaixo do que a gente pode fazer, e eles vêm numa rotação de confiança, de trabalho muito grande. Eles souberam jogar de uma maneira muito inteligente. A gente não soube explorar aquilo que a gente teria que fazer hoje aqui. Culpa não só do professor, mas também de todos os jogadores. É uma divisão de culpa. Eu acho que isso que a gente fez aqui não pode acontecer mais uma vez. Mas como eu disse, é muito difícil falar após o jogo. Tem que ter a cabeça no lugar. A gente sabe que o torcedor está triste com essa derrota e a gente pede realmente para que eles tenham tranquilidade nesse momento. A gente vai levantar a cabeça, seguir trabalhando. A gente vai tentar sair dessa situação difícil. Eles também tiveram uma situação difícil antes e saíram dessa. A gente, com a força do nosso grupo, do nosso trabalho, vai sobressair esse momento difícil", disse Marquinhos à Globo.