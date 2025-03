Jogadores da Argentina respondem às declarações de Raphinha: ‘Nos respeite’

Os jogadores da Argentina responderam às declarações de Raphinha após a histórica goleada por 4 a 1 sobre o Brasil, nas Eliminatórias da Copa. Líderes do elenco, como Leandro Paredes, Julián Alvarez e De Paul, se posicionaram com o fim dos 90 minutos.

Um dos mais experientes da Albiceleste, Paredes afirmou que o brasileiro não deveria ter falado o que disse antes da bola rolar. O volante afirmou que prefere dar a resposta dentro de campo, como ocorreu na vitória pela 14ª rodada.

- Estamos acostumados a responder dentro de campo. Seguimos fazendo o de sempre, estamos em um bom momento e vamos seguir assim. Não se deve falar antes, ainda mais quando não consegue demonstrar em campo. Seguimos demonstrando no dia a dia e nos treinamentos.

Autor do primeiro gol da Argentina sobre o Brasil, Julián Alvarez também afirmou que a entrevista de Raphinha sobre "dar porrada" na Albiceleste repercutiu entre o elenco. O centroavante do Atlético de Madrid ainda disse que deu um baile no grande rival sul-americano.

- É histórico pelo rival, pelo contexto, pelo que se falou. Obviamente que eleva seu desempenho essa forma de falar. Mas com muita humildade, com nosso trabalho, fizemos uma grande partida e demos um baile.

Meia da Argentina, De Paul pediu respeito aos adversários com a atual campeã do mundo e afirmou fazer parte da melhor seleção do mundo. Além disso, o atleta afirmou que nunca houve falta de respeito por parte da Albiceleste com o Brasil.

- Fizemos o que tínhamos que fazer. Nunca faltamos com respeito a eles. Ninguém nos ajudou, tudo conseguimos sozinhos e seguimos demonstrando que somos a melhor seleção há cinco, seis anos. Nos respeitem.

Na próxima Data Fifa, a Argentina visita o Chile e recebe a Colômbia para assegurar a primeira colocação nas Eliminatórias. Por outro lado, a Seleção Brasileira viaja para encarar o Equador e recebe o Paraguai buscando a classificação para a Copa do Mundo de 2026.