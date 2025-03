Dorival diz que Brasil falhou em executar plano contra a Argentina

Técnico do Brasil, Dorival Júnior admitiu que a equipe teve dificuldades em executar o plano de jogo na goleada por 4 a 1 sofrida diante da Argentina nesta terça-feira (25). Em entrevista coletiva após o duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Monumental de Núñez, o treinador disse que as "movimentações constantes" dos argentinos foram problema.

— Pressão é sempre grande. Eu nunca fujo das minhas responsabilidades, tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido. Tudo que aquilo que programamos para uma partida como a de hoje acabou não acontecendo, desde o primeiro minuto. Eu tenho que reconhecer aquilo que foi a partida e o desenvolvimento da equipe adversária, que com merecimento fez o resultado. Nós não tivemos nenhum sentido de reação, mesmo após o 2 a 1, e isso é muito difícil para todos nós tentar explicar, mesmo reconhecendo o valor de uma seleção como a Argentina.

— Nós estudamos todos os adversários e tentamos passar todas as situações possíveis aos atletas. Todo o material elaborado em cima da seleção argentina acabou acontecendo. Tudo nós procuramos mostrar, da maneira como era a iniciação, a forma em que eles evoluíam em um lado, buscando o oposto. O trabalho por dentro, os homens que flutuavam. Tentamos nos posicionar na condição de que existisse uma marcação mais agressiva, principalmente nos quatro homens de meio-campo. Acabou acontecendo uma movimentação constante. O gol logo no início nos criou uma dificuldade ainda maior, e logo em seguida sai o 2 a 0. Nós que jogamos sabemos a dificuldade que você tem para alcançar a reação. Ainda assim, buscamos o gol, mas as dificuldades, ao longo do jogo, se repetiram. Mesmo com as alterações, nós não conseguimos, em momento nenhum, impor tudo aquilo que nós queríamos.

Argentina 4 x 1 Brasil: como foi o jogo?

A Seleção Brasileira fez na noite dessa terça-feira (25) uma partida para entrar para a história — infelizmente. Amplamente dominado pela Argentina no Monumental de Nuñez, o Brasil de Dorival Júnior foi goleado por 4 a 1, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Matheus Cunha diminuiu o fiasco. Foi a primeira vez que a Seleção sofreu três gols no 1º tempo nas Eliminatórias e que sofreu quatro gols num único jogo do qualificatório. Com o resultado, a Seleção caiu para o quarto lugar nas Eliminatórias, restando quatro rodadas para o término do qualificatório.

