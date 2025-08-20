O Santos demitiu Cléber Xavier após a goleada por 6 a 0 sofrida contra o Vasco, pelo Brasileirão. Para o comentarista Fábio Sormani, Vanderlei Luxemburgo é o nome ideal para assumir o comando técnico do peixe.

- O Luxemburgo é uma situação engraçada. Em alguns momentos eu acho que seria uma boa, outra hora acho que não. Acho ele melhor que nomes como Tite, Carille, Cléber Xavier e Paulo Turra por exemplo. Entre Luxemburgo e Tite, hoje eu prefiro o Luxemburgo. Mas se há a possibilidade de trazer o Sampaoli, eu prefiro - argumentou.

Importante lembrar que após o jogo contra o Vasco no Brasileirão, o Diretor Executivo de Futebol do Santos, Alexandre Mattos, afirmou que as conversas com Jorge Sampaoli não estavam em andamento.

Cleber Xavier foi demitido após derrota contra o Vasco no Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Sampaoli ganha força nos bastidores

Como em outras ocasiões, o nome de Jorge Sampaoli voltou a ganhar força no Santos, principalmente pela memória afetiva que o torcedor santista guarda do trabalho realizado em 2019.

Naquela temporada, sob o comando do treinador argentino, o Santos disputou 63 partidas, com 35 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, alcançando um aproveitamento de 62,4%. A equipe marcou 102 gols e sofreu 55, números que refletem o estilo ofensivo de Sampaoli, principal fator que conquistou a torcida alvinegra.

Luxemburgo pelo Santos

Apesar de ter passado por várias equipes onde empilhou títulos, o "professor" Luxemburgo acabou se destacando mais pelo Santos e Cruzeiro. Em ambos os clubes ele é considerado ídolo por tudo que apresentou.

Com diversas passagens pela Vila Belmiro, no litoral de São Paulo, Luxa viveu momentos de grande felicidade no final dos anos 1990 e também no decorrer dos anos 2000, acumulando quatro títulos ao todo com a camisa do Santos: Torneio Rio-São Paulo, bicampeão paulista e o Brasileirão.