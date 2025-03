Dorival defende presidente da CBF após goleada da Argentina sobre o Brasil

Técnico do Brasil, Dorival Júnior defendeu, após a goleada por 4 a 1 sofrida diante da Argentina nesta terça-feira (25), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reeleito na última segunda (24). Questionado sobre a decisão do dirigente em estar menos presente no dia a dia da Seleção nesta Data Fifa, o treinador afirmou que "toda condição vem sendo dada" aos jogadores e comissão técnica.

— Independentemente da derrota de hoje, eu seria muito desleal se falasse qualquer coisa a respeito do presidente da CBF. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, sempre chegou nas partidas, nos locais que nós tivemos, teve agora esse processo eletivo. Em momento nenhum faltou, em sentido geral, com a sua presença ou qualquer situação que necessitáveis. Toda condição vem sendo dada para nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse algo nisso tudo — disse Dorival em entrevista coletiva.

O presidente da CBF optou por focar no processo eleitoral e não acompanhou a Seleção de perto antes dos duelos com Colômbia, na última quinta-feira (20), e Argentina, nesta terça (25). Apesar de estar presente nas partidas no Mané Garrincha, em Brasília, e Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Ednaldo não acompanhou o grupo na apresentação, na preparação ou nos dias entre os jogos.

Confira outras respostas de Dorival Júnior após Argentina 4 x 1 Brasil

Derrota marcante

— É uma derrota marcante. Eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil. Mas não tenho dúvidas de afirmar que encontraremos o caminho. Em todos os anos e vivência no futebol, talvez seja o momento mais delicado. Nunca desisto e sempre consegui caminhos importantes nos clubes que dirigi.

Responsabilidade

— Responsabilidade é total sempre, nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. É natural que ninguém esperava o que nós vimos hoje, e a responsabilidade é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. Peço até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. Foi uma noite muito complicada para todos nós.

Futuro na Seleção

— É uma derrota marcante. É natural, tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho. É um processo complicado e difícil, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que encontraremos o caminho. Todos os anos de vivência no futebol talvez seja o momento mais difícil, mas eu nunca desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi.

Recado ao torcedor

— Eu acho que o trabalho estava sendo desenvolvido e está acontecendo. É natural que um resultado como esse nos machuca muito. É um sentimento que nós todos temos, ainda mais perante uma equipe que tem disputas memoráveis contra nós. Eu reconheço o momento da Argentina, as dificuldades que teríamos, mas é natural que eu esperasse uma reação diferente da equipe por tudo que vinha acontecendo no dia a dia do nosso grupo.