Amigos emprestaram dinheiro para Daniel Alves pagar fiança, diz jornal

Daniel Alves pagou fiança de R$ 5,4 milhões para sair da prisão (Foto: Lluis Gene/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 09:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Um grupo de amigos emprestou o dinheiro necessário para Daniel Alves pagar a fiança, de acordo com o jornal catalão "La Vanguardia". O ex-jogador foi solto em liberdade provisória na segunda-feira (25), após depositar o valor de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) à Justiça espanhola.



Os nomes dos amigos não foram revelados. Surgiu um boato que o atacante holandês Memphis Depay, do Atlético de Madrid, estaria no grupo que ajudou Daniel Alves, mas o advogado do jogador negou a informação. Os dois jogaram juntos na segunda passagem do lateral brasileiro no Barcelona.



Segundo o veículo catalão, o dinheiro que foi depositado pelo jogador não provém do valor que ele tem a receber do Fisco espanhol. Também não teria vindo de nenhum banco.



💰 Bloqueio de contas de Daniel Alves



Com um patrimônio avaliado em cerca de R$ 300 milhões, o jogador está impedido de movimentar parte do dinheiro que possui devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana.



Daniel Alves também teve o bloqueio de valores na Espanha desde a acusação de estupro. Durante o julgamento, Inés Guardiola, advogada do jogador, afirmou que o brasileiro tinha uma dívida de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol e duas contas no país, sendo uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil).



🗞️ Caso Daniel Alves:



