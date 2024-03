Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz reativa redes sociais após liberação do ex-jogador

Joana Sanz foi testemunha no julgamento do ex-jogador (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 20:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A modelo espanhola Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, reativou as suas contas das redes sociais após a soltura do ex-jogador, nesta segunda-feira (25). Ela voltou para a sua conta no Instagram, mas, até o momento, não fez qualquer pronunciamento público.

Sanz desativou sua conta no na última quarta-feira (20), depois que a Justiça da Espanha decidiu conceder liberdade provisória ao marido, condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro. Muito ativa na rede social, a modelo espanhola não se manifestou sobre a decisão antes de apagar seu perfil.

Daniel só foi liberado nesta segunda-feira, após cinco dias entre a decisão e o pagamento de fiança. Segundo a imprensa espanhola, o valor foi obtido por sua defesa em "empréstimos não bancários", já que Alves enfrenta bloqueios e dificuldades de movimentar seu patrimônio.

Joana Sanz e Dani Alves estão juntos desde 2015 e se casaram em 2017 (Foto: Reprodução/Instagram)

ACUSADA DE FALSO TESTEMUNHO

Joana Sanz foi acusada de mentir em seu depoimento, durante o julgamento do ex-jogador. A modelo havia feito uma entrevista antes do julgamento para o programa "Y ahora Sonsoles"onde havia dito que não estava em Barcelona em 30 de dezembro de 2022, e sim em Tenerife, ao lado de sua mãe, à época muito doente, que faleceu em janeiro.

Após a condenação do ex-jogador, a modelo se pronunciou em suas redes sociais e comentou sobre seu comportamento na internet.

- E outra coisa, não vivo publicando nas redes sociais (…) E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, os que estão ao redor, os que estão convivendo comigo. Não vou me deixar guiar por manchetes mal-intencionadas - afirmou.