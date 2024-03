Entenda como Daniel Alves superou bloqueio de contas e pagou fiança para deixar prisão

De acordo com o jornal La Vanguardia, a defesa de Daniel Alves conseguiu a quantia por meio de empréstimos não bancários. A advogada Inés Guardiola usou como garantia os 6,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) que o jogador tem a receber do Fisco espanhol.



O dinheiro que foi depositado pelo ex-jogador não provém do valor que ele tem a receber da Fazenda e também não teria vindo de nenhum banco



Bloqueio de contas de Daniel Alves



Com um patrimônio avaliado em cerca de R$ 300 milhões, o jogador está impedido de movimentar parte do dinheiro que possui devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana.



Daniel Alves também teve o bloqueio de valores na Espanha desde a acusação de estupro. Durante o julgamento, Inés Guardiola, advogada do jogador, afirmou que o brasileiro tinha uma dívida de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) com o Ministério da Fazenda espanhol e duas contas no país, sendo uma com 50 mil euros (R$ 272 mil) e outra com saldo negativo de 20 mil euros (R$ 109 mil).