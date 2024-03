Daniel Alves deixa prisão após pagar fiança e entregar passaportes

Daniel Alves deixa prisão ao lado da advogada Inés Guardiola (Foto: Lluis Gene/AFP)







Publicada em 25/03/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 25/03/2024 - 14:41

Daniel Alves deixou o Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona, no início da tarde desta segunda-feira (25). O ex-jogador saiu em liberdade provisória após pagar fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) e entregar os passaportes à Justiça.



O brasileiro deixou a prisão acompanhado da advogada Inés Guardiola. A mãe e um amigo do atleta também estavam no local. De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, ele irá diretamente para sua mansão em Esplugues de Llobregat, nos arredores de Barcelona.



Enquanto Daniel Alves saía da penitenciária, os funcionários do presídio de Brians 2, protestavam por outro motivo: a morte de uma cozinheira assassinada por um presidiário em outra prisão da Catalunha.



Condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual, o ex-jogador sairá em liberdade provisória enquanto aguarda o julgamento dos recursos. Ele estava preso há 14 meses, desde janeiro de 2023.



A Audiência de Barcelona concedeu a medida favorável ao atleta na quarta-feira passada (20), mas até esta segunda-feira ele não havia depositado o montante exigido pelo tribunal.



Restrições de Daniel Alves:



Depois de solto, Daniel Alves enfrentará algumas restrições até que seu recurso seja julgado. Ele está proibido de deixar a Espanha e terá de comparecer toda sexta-feira ao tribunal em Barcelona. Além disso, ele não pode se aproximar de um raio de 1.000 metros da vítima.



🗞️ Caso Daniel Alves:



