Qual o impacto da fiança de R$ 5,4 milhões na fortuna de Daniel Alves?

Com contas bloquadas, como Daniel Alves pagou a fiança?



O jogador está impedido de movimentar parte do dinheiro que possui devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana - referente à pensão alimentícia dos dois filhos que têm. Por isso, Daniel Alves teve que recorrer a outros meios para levantar o dinheiro necessário para ágar a fiança.



De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, a defesa de Daniel Alves conseguiu o valor por meio de empréstimos não bancários. A advogada Inés Guardiola usou como garantia os 6,8 milhões de euros (R$ 36,6 milhões) que o jogador tem a receber do Fisco espanhol.



