Jornais da Europa repercutem suspensão de Gabigol: ‘Trapaça’

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 18:52 • Rio de Janeiro (RJ)

A suspensão de dois anos aplicada a Gabigol, do Flamengo, por tentativa de fraude em exame antidoping nesta segunda-feira (25), repercutiu rapidamente na Europa. O atacante já teve passagens pelo Benfica e Inter de Milão, onde marcou dois gols, um por cada clube.

Gabriel foi punido com dois anos de suspensão em julgamento concluído nesta segunda, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD). A defesa do jogador já planeja recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e o Flamengo, atual clube do atacante, também irá ajudar.

O jornal "Gazzetta dello Sport", da Itália, comentou o caso e chamou a atitude do jogador de "trapaça".

- Gabigol foi suspenso por dois anos por trapacear em exames antidoping - disse a publicação.

Já o jornal "A Bola", de Portugal, repercutiu a informação e lembrou a passagem de Gabigol pelo Benfica.

- O julgamento foi concluído nesta segunda-feira, com o ex-Benfica a ser considerado culpado pela Justiça Desportiva Antidopagem - escreveu.

O "AS", da Espanha, focou na punição retroativa de Gabigol, estipulando a volta do atacante para 2025.

- A pena começará a contar a partir do ano passado e terminará em 8 de abril de 2025 - disse.

Gabriel é suspenso por fraude em exame antidoping (Alexandre Durao/ZIMEL PRESS)