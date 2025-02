Affair de jogador do Flamengo entra para time de beach tênis das flaesposas

O elenco das Flaesposas ganhou uma nova integrante recentemente. Trata-se da influenciadora Maiara Porto, atual affair do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo. De acordo com jornal "Extra", os dois estão um relacionamento sério, que só falta ser assumido publicamente.

Mesmo sem um anúncio oficial, Maiara já é figura presente na vida do jogador. Ela constantemente marca presença nos jogos do Flamengo, dentro do Maracanã. Além disso, ela também já teria conhecido a sogra e foi integrada ao elenco das "Flaesposas".

A influenciadora foi aprovada pelas outras companheiras dos jogadores do elenco rubro-negro. Ela inclusive faz parte do time de beach tênis das esposas dos atletas do clube. Maiara é presença marcada nas aulas do esporte junto com Maitê Losardo, mulher de Leo Ortiz, espécie de líder do grupo das companheiras do Flamengo.

As aulas ainda contam com a presença com outras mulheres de jogadores, porém de um time rival. Tratam-se de Ainee, esposa de Philippe Coutinho, e Amanda Hansen, esposa de Jair, ambos jogadores do Vasco.

Aos 23 anos, a dona do coração do atleta do Rubro-Negro desde novembro do ano passado. Natural de Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, ela é influenciadora, modelo, atriz, futura dentista e voluntária numa ONG.

Maiara Porto é o novo affair de Gonzalo Plata, do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Plata no Flamengo

Revelado pelo Independiente del Valle, Gonzalo Plata chegou ao Flamengo na reta final da temporada de 2024, após passagens de destaque por Sporting-POR, Valladolid-ESP e Al-Sadd-QAT. Mesmo com uma passagem curta no clube, o atacante já colecionou um momento de destaque. Ele foi o autor do gol do título da Copa do Brasil de 2024.