Flamengo atualiza boletim médico do elenco profissional; confira o cenário

Alex Sandro - realizou trabalho de fisioterapia no CT George Helal, conforme planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico.

De Arrascaeta e Nico De La Cruz - treinaram no campo nesta terça-feira.

Ayrton Lucas - se queixou de dores após sofrer um trauma no joelho esquerdo durante o clássico contra o Fluminense. Fez trabalho de fisioterapia nesta terça-feira.

Pedro - está no 5º mês de recuperação após cirurgia para reconstrução ligamentar no joelho. Segue planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, que está em contato direto com o cirurgião que o operou.