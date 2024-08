Flamengo anuncia a chegada de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata é o novo jogador do Mengão (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ0

O Flamengo anunciou a contratação do ponta-direita Gonzalo Plata nesta sexta-feira (30). O atleta deixou o Al-Sadd, do Catar, e chega para ser mais uma opção no ataque do Mengão na temporada. O contrato do jogador dura até agosto de 2029.

A operação pela compra integral dos direitos econômicos será fechada em US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões). O Al-Sadd mantém 30% de lucro em eventual venda futura, segundo o ge.

Plata tem experiência no futebol europeu e por seleções (Foto: reprodução/Instagram: @gonzaloplata)

Gonzalo Plata tem 23 anos e atua na ponta-direita, revelado pelo Independiente del Valle, do Equador. O equatoriano participou da Copa do Mundo de 2022 pelo país e teve passagens por Sporting, de Portugal, e Real Valladolid, da Espanha. O jogador estava no futebol do Catar, onde contribuiu com 11 gols e oito assistências em 31 jogos. Em números totais, Plata tem 158 partidas, com 24 gols e deu 26 assistências.

Gonzalo Plata é a quarta contratação do Flamengo nesta janela de transferências, ao lado de Michael, Alex Sandro e Carlos Alcaraz. O Rubro-Negro segue vivo nas três competições e está com uma sequência de lesões de jogadores titulares.

