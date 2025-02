Web detona qualidade do clássico entre Fluminense e Flamengo

Fluminense e Flamengo proporcionaram um empate sem gols, neste sábado (8), no Maracanã, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Após a partida, diversos torcedores se manifestaram nas redes sociais e detonaram a qualidade do clássico da cidade do Rio de Janeiro.

Dentro de campo, ambas as equipes não conseguiram criar grandes chances e a partida foi marcada por muitas faltas e pouca criatividade. Ao todo, foram apenas sete finalizações ao gol, sendo cinco da equipe rubro-negra e duas da tricolor. Por outro lado, o confronto teve 28 faltas marcadas e seis cartões amarelos, três para cada lado.

O cenário gerou revolta por partes dos telepectadores e torcedores de Fluminense e Flamengo. Alguns perfis chegaram a classificar a partida como a pior da história do futebol. Veja abaixo a repercussão do confronto.

O resultado para Flumimense e Flamengo

O empate não foi bom para nenhuma das equipes. Contudo, para o time do técnico Mano Menezes o resultado foi pior para as ambições de alcançar a próxima fase do estadual. O Fluminense ainda se encontra na 8ª colocação do estadual, com 11 pontos, um a menos do que o Botafogo, primeiro clube do G-4.

Por outro lado, o Flamengo se manteve entre as primeiras colocações mesmo com o empate contra o rival. A equipe do técnico Filipe Luís ocupa a 2ª colocação do torneio, com 14 pontos, atrás apenas do líder Volta Redonda, que já soma 16.

