‘Flaesposas’ tem nova liderança após fim do casamento de Everton Cebolinha

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 18:39 • Rio de Janeiro

As "Flaesposas" estão sob nova direção. De acordo com a apuração do jornal Extra, a mulher do atacante Bruno Henrique assumiu o a liderança do grupo das esposas dos jogadores do Flamengo. O fato teria acontecido após o término de Everton Cebolinha com a influenciadora Isa Ranieri. O casal anunciou o fim do relanciomaneto na última semana.

Aos 27 anos, Gisellen Ramalho, esposa de Bruno Henrique, foi eleita por unanimidade para assumir a liderança do grupo. Anteriormente, a função estava com Isa Ranieri, que assumiu o cargo após a saída de Marília Nery, mulher de Everton Ribeiro, atualmente meia do Bahia.

Antes mesmo de assumir a liderança, a mulher do camisa 27 já era bastante ativa entre o grupo das esposas dos atletas rubro-negros. Ela exercia a função de produtora de eventos para reunir as famílias dos jogadores. Além disso, a nova líder das "Flaesposas" teria ajudado a resolver algumas desavenças entre certos parentes do elenco no passado.

Mineira de Belo Horizonte, Gisellen exerce um papel de influenciadora e já acumula cerca de 140 mil seguidores nas redes sociais. Ela está casada há nove anos com Bruno Henrique e é mãe dos dois filhos do atacante. Uma curiosidade do casal é o fato do atleta usar o número 27 em homenagem a data de casamento: 27 de março de 2015.

O respeito entre as outras esposas do elenco do Flamengo teria surgido após Gisellen organizar com excelência eventos entre as famílias dos jogadores. Amiga próxima de Patrícia Bruno, mulher de Filipe Luís, atual técnico da equipe, a influenciadora foi apontada como a melhor opção para assumir a liderança do grupo.

