Fluminense e Botafogo encaminharam os termos para uma troca de jogadores, envolvendo Savarino e Wallace Davi, volante de 18 anos do Tricolor. Ainda falta o aceite do venezuelano, que iria em definitivo para o rival em troca do Moleque de Xerém e uma compensação financeira. As informações iniciais são do "ge" e foram confirmadas pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo acerta contratação do zagueiro Ythallo, revelado pelo São Paulo

➡️ Fluminense faz referência a super-herói em apresentação de Guilherme Arana

A negociação entre Fluminense e Botafogo começou com a sondagem da diretoria do Flu sobre a situação do craque alvinegro, e as conversas evoluiram para a possível troca. O camisa 10 do Alvinegro recebeu sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas não acenou positivamente para a ideia de sair do Rio de Janeiro.

Savarino ainda conversará com a direção para definição de seu futuro. Ele não se reeapresentou neste domingo (4), pois ficou preso na Venezuela, que está com aeroportos fechados após os ataques dos Estados Unidos na madrugada de sábado.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe o vaivém do Mercado da Bola!

Por parte do Alvinegro, há o entendimento de que Savarino não rendeu o esperado em 2025 e pode perder espaço em 2026 com Martín Anselmi, além de uma queda em valor de mercado. Wallace Davi, por sua vez, é muito bem avaliado como grande prospecto para os próximos anos, tendo as características desejadas pelo projeto.

No Fluminense, o volante disputa a posição com nomes estabelecidos no elenco, como Bernal, Otávio, Martinelli e Nonato. Em 2025, somou três jogos e 216 minutos.

continua após a publicidade

Sobre Wallace Davi, do Fluminense

Com 18 anos, o jovem volante subiu para o time profissional no início de 2025, jogando algumas partidas do Campeonato Carioca, ainda com Mano Menezes. Depois, com a chegada de Renato Gaúcho, seguiu integrado ao elenco, sendo relacionado para jogos da Sul-Americana e Brasileirão, mas não chegou a ser acionado.

Ele foi um dos três Moleques de Xerém a viajar para o Mundial de Clubes, mas não foi relacionado para nenhuma partida. Depois, retornou para a base, onde jogou pelo sub-20. O volante está inscrito na Copinha, mas não viajou para participar da pré-temporada com os profissionais e ser observado por Zubeldía.

Wallace Davi em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense