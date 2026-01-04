Marlon Freitas se despede e manda recado à torcida do Botafogo
Volante assinou com o Verdão em negociação na casa dos R$ 33 milhões
- Matéria
- Mais Notícias
Anunciado na manhã deste domingo (4) pelo Palmeiras, o volante Marlon Freitas se despediu do Botafogo. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o então capitão do Glorioso destacou o encerramento do ciclo e agradeceu pelo tempo de casa.
Botafogo começa novo trabalho com foco em resgate de brilho
Botafogo
Botafogo encaminha saída de Patrick de Paula para o Remo
Botafogo
Lucas Villalba chega ao Rio para se apresentar ao Botafogo: ‘Deixar a vida por esta camiseta’
Futebol Nacional
➡️Botafogo começa novo trabalho com foco em resgate de brilho
— O futebol é feito de ciclos, e fechar este com a camisa do Botafogo é uma das maiores honras da minha carreira. Entrega, suor e resiliência nunca faltaram. Vivi intensamente cada minuto dentro do Nilton Santos e saio com a certeza de que deixei tudo de mim em campo. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa história. Estarei sempre na torcida. Um por todos, todos por um… — escreveu o jogador.
Passagem de pelo Botafogo
Marlon Freitas foi contratado para a temporada de 2023 em um pré-contrato firmado no ano anterior, quando defendia o Atlético-GO, e rapidamente assumiu o papel de líder. Nas três temporadas com a camisa, o jogador disputou 186 jogos, marcou cinco gols e deu 20 assistências.
O camisa 17 foi um dos principais personagens de 2024, quando assumiu a braçadeira de capitão no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores sob o comando de Artur Jorge.
Para sua ida ao Palmeiras, o clube paulista irá desembolsar cerca de R$ 33 milhões de forma parcelada. Marlon Freitas já passou por exames médicos na Academia de Futebol e chega ao clube da Barra Funda cercado de expectativas.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias