Botafogo

Marlon Freitas se despede e manda recado à torcida do Botafogo

Volante assinou com o Verdão em negociação na casa dos R$ 33 milhões

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/01/2026
11:13
Marlon Freitas conquistou a Libertadores com o Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Anunciado na manhã deste domingo (4) pelo Palmeiras, o volante Marlon Freitas se despediu do Botafogo. Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, o então capitão do Glorioso destacou o encerramento do ciclo e agradeceu pelo tempo de casa.

— O futebol é feito de ciclos, e fechar este com a camisa do Botafogo é uma das maiores honras da minha carreira. Entrega, suor e resiliência nunca faltaram. Vivi intensamente cada minuto dentro do Nilton Santos e saio com a certeza de que deixei tudo de mim em campo. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa história. Estarei sempre na torcida. Um por todos, todos por um… — escreveu o jogador.

Passagem de pelo Botafogo

Marlon Freitas foi contratado para a temporada de 2023 em um pré-contrato firmado no ano anterior, quando defendia o Atlético-GO, e rapidamente assumiu o papel de líder. Nas três temporadas com a camisa, o jogador disputou 186 jogos, marcou cinco gols e deu 20 assistências.

O camisa 17 foi um dos principais personagens de 2024, quando assumiu a braçadeira de capitão no ano dos títulos do Brasileirão e da Libertadores sob o comando de Artur Jorge.

Para sua ida ao Palmeiras, o clube paulista irá desembolsar cerca de R$ 33 milhões de forma parcelada. Marlon Freitas já passou por exames médicos na Academia de Futebol e chega ao clube da Barra Funda cercado de expectativas.

