O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Ythallo, de 21 anos, jogador revelado pelo São Paulo e que estava na equipe B do Toronto FC, jogando a MLS Next Pro. Ythallo, inclusive, se apresentou na manhã deste domingo (4), no CT Lonier, para um primeiro contato com os novos companheiros e o treinador Martín Anselmi.

Ythallo assinará com o Glorioso até o fim de 2027. Ele, com isso, é a terceira contratação confirmada para 2026, depois do zagueiro Riquelme Felipe e do atacante uruguaio Lucas Villalba.

O novo reforço do Glorioso soma 50 jogos com a camisa da equipe do Canadá, com um gol marcado e uma assistências. Cria da base do São Paulo, Ythallo tem passagens pela seleção brasileira na base e é mais uma aposta do departamento de scout do clube carioca.

A diretoria alvinegra segue tratando como prioridade as buscas por peças no sistema defensivo, para miolo de zaga e lateral esquerda, assim como para o meio-campo.

A SAF, no entanto, ainda precisa resolver algumas pendências para se livrar do transfer ban aplicado pela Fifa referente à dívida com o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada, em 2024. O Glorioso tenta costurar acordo para, na próxima semana, receber autorização e registrar Ythallo, Villalba e Riquelme Felipe.

Botafogo se reapresenta

O elenco do Botafogo se reapresentou na manhã deste domingo, no CT Lonier, para o início do trabalho de pré-temporada visando o extenso calendário de 2026. A equipe alvinegra, já sob o comando de Martín Anselmi, não teve o meia Savarino, preso na Venezuela por causa dos ataques dos Estados Unidos na madrugada de sábado.

A programação foi leve, com apenas exames clínicos e físicos para relatórios na reapresentação, além de breve conversa no primeiro contato com o treinador argentino

