Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após derrota para o Lanús

Em noite irreconhecível, o Flamengo de Filipe Luís perdeu para o Lanús em Buenos Aires. Com gol de Rodrigo Castillo, o Rubro-Negro foi derrotado por 1 a 0 nesta quinta-feira (19). Nas redes sociais, torcedores mandaram recados ao técnico Filipe Luís.

O Flamengo de Filipe Luís teve dificuldade contra o Lanús desde o início do jogo, mas teve seus bons momentos no primeiro tempo, apesar de passar em branco. Na segunda etapa, o Rubro-Negro foi totalmente dominado pelo adversário e sofreu a derrota.

Nas redes sociais, Filipe Luís foi muito criticado pela derrota para o time argentino. Vale lembrar que o Flamengo precisa vencer o Lanús por dois ou mais gols de diferenças no Maracanã para sair com o título. Veja os comentários abaixo:

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: EDVALDO LIMA/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Como foi a derrota do Flamengo de Filipe Luís

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo de Filipe Luís contra o Lanús.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular. Sorte do Flamengo de Filipe Luís em Buenos Aires!

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

