Renato Maurício Prado faz dura crítica a Filipe Luís no Flamengo: 'Não é possível'

O jornalista Renato Maurício Prado fez duras críticas ao técnico Filipe Luís depois da derrota do Flamengo para o Lanús. Na noite desta quinta-feira (19), o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana.

— Filipe, o seu time não tem nada a ver com o do Jorge Jesus. Que mania de ficar tocando a bola para o lado e para trás é essa? Você não está em um time pequeno, você está no Flamengo, você tem o elenco mais caro do futebol sul-americano à disposição, e está "matando" os jogadores. É uma obsessão essa coisa de que todos têm que marcar. Você coloca na cabeça deles muito mais a necessidade de marcação do que de atacar — disse Renato.

— Os atacantes não chutam ao gol, os laterais não vão à linha de fundo. Se você não se reinventar, Filipe, você não vai para a Europa, vai ser demitido e vai pegar time de médio para baixo. Não é possível que o torcedor do Flamengo ache legal essa forma de jogar, esta monotática. Você não vê novidade nenhuma, as substituições são sempre as mesmas. Jogando essa bolinha, acham que vai virar no Maracanã? Eu não acho — completou o jornalista.

Arrascaeta em ação em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP))

Como foi a derrota do Flamengo de Filipe Luís

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo de Filipe Luís contra o Lanús.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular. Sorte do Flamengo de Filipe Luís em Buenos Aires!

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

