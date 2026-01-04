Elenco do Botafogo se reapresenta no CT e inicia trabalhos em 2026

O elenco do Botafogo se reapresentou na manhã deste domingo (4), no CT Lonier, para o início do trabalho de pré-temporada visando o extenso calendário de 2026. A equipe alvinegra, já sob o comando de Martín Anselmi, não teve o meia Savarino, preso na Venezuela por causa dos ataques dos Estados Unidos na madrugada de sábado.

A programação foi leve, com apenas exames clínicos e físicos para relatórios na reapresentação, além de breve conversa no primeiro contato com o treinador argentino. O Botafogo terá dez dias até a estreia na temporada, contra a Portuguesa, no dia 15.

O novo comandante chegou ao Rio de Janeiro acompanhado do preparador físico Pablo De Muner e do preparador de goleiros Darío Herrera. Luis Piedrahita, outro assistente técnico, e Diego Bottaioli, preparador físico, desembarcaram em solo carioca antes do líder da comissão técnica. Há dois reforços contratados, o atacante Lucas Villalba, ex-Nacional do Uruguai, e o zagueiro Riquelme, ex-Sport.

Martín Anselmi chegou ao Rio de Janeiro para assumir o Botafogo (Foto: Lucas Borges/Lance!)

Compromissos do Botafogo

Diferente de 2025, a SAF precisou se planejar com maior pressa e senso de urgência, já que o Brasileirão terá início no fim de janeiro e a equipe terá fases importantes na preliminar da Libertadores buscando vaga na fase de grupos — o primeiro deságio será contra o Nacional de Potosí, no dia 18, na altitude da Bolívia.

Antes dos compromissos dentro de campo, a SAF precisa resolver uma grande questão para registrar novos jogadores. O Botafogo apareceu na lista de clubes punidos pela Fifa com transfer ban devido à dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada em 2024.

O clube, em nota, informou que costura um acordo com a equipe estadunidense para resolver o imbróglio e prometeu ser muito ativo na janela de transferências.

