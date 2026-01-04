Fluminense faz referência a super-herói em apresentação de Guilherme Arana

O lateral-esquerdo Guilherme Arana é o novo jogador do Fluminense para a temporada 2026. O clube carioca oficializou a contratação neste domingo (4), com vínculo estabelecido por quatro anos. O jogador é o segundo reforço anunciado pelo Tricolor neste ano, que já oficializou a chegada do zagueiro Jemmes.

Com a transação, Arana encerra a passagem pelo Atlético-MG, onde atuou por seis temporadas consecutivas e conquistou nove títulos. Durante o anúncio, o Fluminense utilizou referências ao personagem Homem Aranha, em alusão ao sobrenome do atleta. Veja abaixo:

Fluminense fez referência ao Homem Aranha em anúncio de Guilherme Arana (Foto: Reprodução)

Chegada de Guilherme Arana ao Fluminense

No planejamento tricolor, o jogador é visto como um lateral experiente, regular e com boa capacidade ofensiva. Ele se junta aos jogadores que iniciaram a pré-temporada no CT Carlos Castilho.

Cria do Corinthians, Arana se destacou no futebol brasileiro ainda em 2017, quando foi destaque do Brasileirão pelo campeão Timão, antes da passagem pela Europa, no Sevilla. No retorno ao Brasil, dessa vez no Atlético-MG, o jogador voltou a se destacar e chegou a se firmar como principal nome da posição na Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2022. Uma lesão grave deixou o jogador de fora da competição. Mesmo após a contusão, o jogador recuperou espaço e segue valorizado no cenário nacional.

Pelo Galo, foi titular em 43 dos 45 jogos da temporada, contribuindo com dois gols e duas assistências. Ao longo de seu período em Minas Gerais, disputou 271 partidas, sendo titular em 255. Ao todo, soma 23 gols e 37 assistências, além dos títulos do Brasileirão (2021), Copa do Brasil (2021), Supercopa do Brasil (2022) e seis taças do Campeonato Mineiro (2020 a 2025).