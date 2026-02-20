Mauro Cezar aponta principal problema do Flamengo em 2026: 'É o mais grave'

Na noite desta quinta-feira (19), o Flamengo perdeu para o Lanús por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Após a partida, em seu canal do Youtube, o jornalista Mauro Cezar apontou qual é o grande problema do Rubro-Negro nesta temporada.

- Quando perguntado sobre a necessidade de um centroavante, ele fala que é uma questão que depende do Boto, mas a gente sabe também que não depende só do Boto, depende também dele. Embora ele prefira um atacante com características específicas, se o Flamengo não consegue encontrar, tem que trazer um atleta para composição de elenco, que seja um homem de área. O Flamengo perdeu para um time que tinha um centroavante, que fez três gols, dois em impedimento e um em posição normal - começou.

- Mas acho que o mais grave que está acontecendo com o Flamengo é o lado autoral do técnico e isso está muito latente em relação ao Filipe Luís. É a necessidade extrema de assinar a obra, ele coloca o Carrascal ali de falso nove. O simples não parece fazer parte do roteiro do técnico do Flamengo. Podendo colocar o Pedro de saída para jogar parte do jogo ou Bruno Henrique... O Flamengo finalizou uma vez - completou Mauro.

Arrascaeta em ação em Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana (Foto: JUAN MABROMATA / AFP))

Como foi a derrota do Flamengo de Filipe Luís

Lanús e Flamengo fizeram um primeiro tempo de baixa produção ofensiva. A etapa inicial foi marcada por disputa concentrada no meio de campo, pouca aceleração pelos lados e dificuldade das duas equipes em transformar posse de bola em finalizações claras.

Os donos da casa chegaram a balançar a rede com Castillo aos 10', mas em posição irregular. A principal oportunidade para valer surgiu em combinação rubro-negra por dentro. Arrascaeta encontrou Cebolinha na área, e o atacante finalizou de canhota para defesa de Losada. Fora esse lance, o confronto teve ritmo fragmentado, muitas disputas físicas e pouca criatividade no terço final, mesmo com o domínio da posse do Flamengo de Filipe Luís contra o Lanús.

O Lanús voltou a assustar no segundo tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Castillo empurrar para o gol, mais uma vez em impedimento. Desta vez, o semiautomático precisou entrar em ação para confirmar a posição irregular. Sorte do Flamengo de Filipe Luís em Buenos Aires!

Sete minutos depois, porém, não houve VAR para salvar os rubro-negros: o camisa 19 subiu entre Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou sozinho para abrir o placar e fazer o gol da vitória.

