Após a derrota de virada do Fluminense para o Atlético-MG, Thiago Silva deixou o campo cobrando postura de seus companheiros, afirmando a falta de mais "caráter e luta". Depois da entrevista, em sua rede social, o zagueiro se desculpou pelo termo usado e disse ter se expressado mal.

Na partida de domingo (11), válida pela oitava rodada do Brasileirão, o Flu abriu o placar na Arena MRV com Canobbio, mas sofreu a virada com gols de Rubens e Júnior Santos. Aos 42 do segundo tempo, Kevin Serna igualou o placar, mas, nos acréscimos, Igor Gomes garantiu a vitória mineira.

Cobrança de Thiago Silva e pedido de desculpas

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Ao sair de campo após a segunda derrota consecutiva da equipe, o zagueiro e capitão deu uma forte declaração, reconhecendo o momento difícil que atravessam e cobrando o grupo por um melhor desempenho e mais "caráter".

- Deixamos a desejar no desempenho. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que dá certo. Acho um pouco mais de caráter e luta. É difícil falar. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro. Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. A gente não vem desempenhando bem e, com isso, as coisas não estão acontecendo. Hoje a gente sai na frente e depois para de jogar. Enfim. É difícil, cara. É difícil.

Depois, por meio de seu Instagram, Thiago se retratou sobre o uso da palavra "caráter", afirmando que não é isso que está em falta, mas "personalidade" diante do momento de dificuldade que atravessam e pediu desculpas aos demais jogadores tricolores. Antes de perder para o Galo, o time perdeu para o GV San José, pela Sul-Americana, com uma atuação ruim e, mesmo nas vitórias que antecederam essa sequência negativa, a equipe não atuou de forma convincente.

Na competição continental, o Flu deixou escapar uma classificação tranquila ao poupar os titulares nas viagens para o Chile e Bolívia, onde empatou com o Unión Española e perdeu para o GV San José. Com isso, precisa vencer os dois jogos restantes, no Maracanã, se quiser ir direto às oitavas de final. Já no Brasileirão, segue em quinto colocado, mas com Galo e Bahia com apenas um ponto a menos e mais distante da liderança após a vitória de Flamengo e Palmeiras

