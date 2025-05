Fluminense terá estreia do novo segundo uniforme contra o Atlético-MG

O Fluminense fará a estreia de seu novo segundo uniforme na partida diante do Atlético-MG, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O novo modelo é de cor branca, tem grafias com desenhos e frases que estão relacionadas a história do clube em suas laterais.

Vale lembrar que o uniforme já havia sido aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube no último dia 30 de janeiro. Ele será usado na disputa da Copa do Mundo de Clubes. A disputa da competição fez com que o processo de aprovação e lançamentos dos modelos para essa temporada fossem feito para adequar os padrões exigidos pelo regulamento da competição.

Antes disso, o clube já havia lançado o modelo titular no dia 12 de fevereiro, que vinha sendo ultilizado desde o começo do ano. Além disso, as novas camisas de goleiros que tem três cores também já vinham sendo ultilizadas na partida diante do Vitória.

Tricolor busca afastar o 'fastama do sintético'

Neste domingo, a equipe comandada por Renato Gaúcho um teste de fogo e vai ter que enfrentar um adversário que joga em um gramado sintético, campo que não dado boas lembranças.

A grama atificial tem sido um verdadeiro pesadelo para o Tricolor. A equipe tem apenas 19% de aproveitamento em 21 jogos que disputou até agora. Tendo conquistado apenas três vitórias, empatado três vezes e sofrido 15 derrotas.

Além do retrospecto ruim no campo artificial, Renato Gaúcho terá que lidar com a pressão por conta dos atuações abaixos e resultados ruins de sua equipe em seus últimos jogos. No meio de semana, o Tircolor foi derrotado pelo GV San José por 1 a 0, pela Sul-América após ter poupado seus titulares na partida pela competição continental.

