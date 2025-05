O Atlético-MG derrotou o Fluminense por 3 a 2 neste domingo, pelo Brasileirão, em jogo com muitas emoções na Arena MRV, em Belo Horizonte. Os cariocas abriram o placar com Canobbio. Os mineiros viraram com Rubens e Júnior Santos. Na reta final, Serna deixou tudo igual novamente. Nos acréscimos, Igor Gomes marcou o gol da vitória atleticana.

Como foi o jogo

O Atlético começou a partida melhor, demonstrando ser o mandante. Cuello e Hulk estiveram muito ativos, construindo as principais chances do Galo. Apesar disso, não houveram chances de real perigo ao longo da primeira metade do primeiro tempo.

O Atlético apostava bastante em cruzamentos para a área, mas a defesa do Fluminense conseguia afastar o perigo.

A primeira finalização da partida veio aos 37 minutos. Everaldo recebeu na entrada da área, livre e finalizou por cima do gol, sem levar grande perigo.

Aos 45, o Galo chegou com escanteio cobrado para a área. Alonso subiu e cabeceou para fora.

Na segunda etapa, o jogo começou da mesma maneira. Até que aos 10 minutos, Lyanco vacilou feio na saída de bola. Canobbio finalizou de primeira e marcou o primeiro gol da partida.

Aos 20, o Atlético teve boa chance. Scarpa fez o cruzamento para a área, Natanael recebeu na pequena área e furou, desperdiçando uma grande chance.

O Atlético tentou em diversos cruzamentos, mas não obteve sucesso. Aos 31 minutos, Rubens tirou um golaço do chapéu. O meia soltou uma porrada de fora da área, e mandou na gaveta.

Aos 38, nos braços da torcida, o Galo chegou na virada. Hulk recebeu dentro da área e soltou um foguete. Fábio espalmou, Júnior Santos só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Aos 43 minutos, Martinelli encontrou Serna dentro da área, em lindo passe. O atacante finalizou na saída do Everson para empatar novamente a partida.

Já nos acréscimos, Fábio salvou o Fluminense. Rubens recebeu livre dentro da área e finalizou. O goleiro tricolor defendeu com a ponta da chuteira.

No último minuto, Hulk cobrou escanteio para a área, e Igor Gomes marcou o gol da vitória do Galo.

O que vem por aí

O Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira, pela Sul-Americana, contra o Unión Española, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Já o Galo, recebe o Caracas, na quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, também pela 'Sula'.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 3 X 2 FLUMINENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, 17h30

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🥅 Gols: Canobbio (10'/2°T) e Serna (43'/2°T) / Rubens (31'/2°T), Júnior Santos (38'/2°T) e Igor Gomes (49'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Rubens (CAM) e Cuello (CAM) / Nonato (FLU) e Samuel Xavier (FLU)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 25.018

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Júnior Santos), Lyanco, Alonso, e Rubens; Alan Franco, Fausto Vera (Bernard) e Scarpa; Cuello, Rony (Igor Gomes) e Hulk.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli, Nonato (Hércules) e Bernal (Renato Augusto); Canobbio (Keno), Arias e Everaldo (Serna).

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)