Thiago Silva cobrou postura do Fluminense após a virada sofrida diante do Atlético-MG. Nas palavras do zagueiro tricolor, o time precisa ter mais caráter e luta em campo para conquistar as vitórias.

- Deixamos a desejar no desempenho. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que dá certo. Acho um pouco mais de caráter e luta. É difícil falar. Tem umas coisas que a gente tem que falar dentro. Não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. A gente não vem desempenhando bem e, com isso, as coisas não estão acontecendo. Hoje a gente sai na frente e depois para de jogar. Enfim. É difícil, cara. É difícil - cobrou Thiago Silva. E emendou:

- Time que quer brigar lá em cima tem que tomar o mínimo de gol possível, porque eu nunca vi um time campeão tomando gol todos os jogos. Isso não é desculpa, não é colocando culpa em ninguém, eu acho que é um contexto geral que a gente tem que avaliar e cuidar. Conseguimos empatar um jogo difícil. No último minuto você toma o gol, depois de três cobranças no mesmo lugar. Enfim, vamos descansar, falar o que tem para falar dentro e tentar reverter isso nos próximos jogos.

Fluminense perdeu para o Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Flickr/Fluminense F.C.)

O Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira, pela Sul-Americana, contra o Unión Española. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.