O Fluminense pagou o preço por ter cometido falhas individuais e por Renato Gaúcho recuar o time. Mesmo não tendo uma atuação de gala, não seria exagero dizer que o Tricolor poderia ter vencido na Arena MRV.

A equipe comandada por Renato Gaúcho não foi bem no primeiro tempo e viu um Atlético-MG controlando a partida. Aos poucos, o Fluminense entrou no jogo e passou a ser menos sufocado pelo adversário.

No segundo tempo, o Fluminense passou a ser mais ousado e abriu o placar logo aos 10 minutos, com um golaço de Cannobio. A partir daí, o Tricolor começou a pagar o preço pelas escolhas.

Renato Gaúcho optou por fechar o time. O time, por sua vez, não foi letal para liquidar a partida. Para completar, o Fluminense ainda contou com falhas individuais, como Fábio no segundo gol do Atlético-MG, por espalmar a bola para o meio da área, e o sistema defensivo, que numa desatenção deixou Igor Gomes sacramentar a virada.

A falta de postura foi comentada por Thiago Silva após o jogo. O zagueiro se mostrou profundamente incomodado com a situação.

- Deixamos a desejar no desempenho. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas também fizemos um jogo muito ruim. Mas eu acho que poderíamos fazer melhor. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança. De olhar para dentro e ver o que dá certo. Acho um pouco mais de caráter e luta - opinou o zagueiro.

Por outro lado, Renato Gaúcho acredita que o Fluminense poderia ter saído com a vitória.

- Foi um grande segundo tempo de ambas as partes, mas pelo que o Fluminense produziu, eu acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente nós tomamos os gols num momento ruim da partida, em que nós estávamos melhores.

Renato Gaúcho recuou o time após abrir o placar (Foto: Flickr/Fluminense F.C.)

O Fluminense volta a entrar em campo nesta quarta-feira, pela Sul-Americana, contra o Unión Española. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.