Técnico do Independiente Rivadavia sobre duelo com Fluminense: 'Vamos para ganhar'
Alfredo Berti valoriza fase da equipe e promete postura ofensiva no Maracanã
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O Independiente Rivadavia chega confiante para o confronto contra o Fluminense, nesta quarta-feira (15), pela Libertadores. Após vitória sobre o Argentinos Juniors no Campeonato Argentino, o técnico Alfredo Berti projetou o duelo no Maracanã e deixou claro que a equipe não pretende adotar postura defensiva.
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— Todos os jogos têm a mesma importância. Vamos jogar de igual para igual com o Fluminense, como fazemos em todos os campos. Quero mandar um abraço ao meu amigo Daniel Vila (presidente do Independiente Rivadavia). Que ele se cuide, porque vamos ao Brasil para ganhar— afirmou o treinador, que seguiu:A ascensão do clube de Mendoza tem início no fim de 2022, quando Daniel Vila, empresário da área de comunicação na Argentina, assumiu a presidência em meio a um cenário de crise institucional. A partir dali, o crescimento foi rápido e progressivo: título da segunda divisão em 2023, conquista inédita da Copa Argentina em 2025 e, agora, protagonismo na elite nacional e presença na Libertadores.
— Temos um grupo muito confiável, jogadores que se entregam no dia a dia. Todos estão muito envolvidos e isso aparece em campo. Somos um time que já tem entrosamento e não nos consideramos inferiores a ninguém. É assim que esse grupo funciona. Isso começou há dois anos. Fomos construindo entre todos, com muito trabalho. O que se vê em campo é fruto do que fazemos durante a semana — finalizou.
A confiança de Berti se apoia no desempenho recente do time, que vive uma das melhores fases de sua história. Contra o Argentinos Juniors, o treinador destacou o controle da equipe ao longo da partida. Mesmo com a proximidade do duelo pela Libertadores, o técnico valorizou a entrega do elenco, inclusive dos jogadores que foram utilizados.
— Desde o início mostramos ser superiores ao rival. Com 11 ou com 10 jogadores, sempre tivemos o controle do jogo. Os jogadores encararam a partida como uma final. Jogamos todos os jogos assim, porque queremos ser sempre competitivos — disse.
A ascensão do clube de Mendoza tem início no fim de 2022, quando Daniel Vila, empresário da área de comunicação na Argentina, assumiu a presidência em meio a um cenário de crise institucional. A partir dali, o crescimento foi rápido e progressivo: título da segunda divisão em 2023, conquista inédita da Copa Argentina em 2025 e, agora, protagonismo na elite nacional e presença na Libertadores.
O time comandado por Alfredo Berti apresenta uma identidade clara. Ao contrário de equipes que priorizam a posse de bola, o Independiente de Mendoza aposta em um jogo mais direto, com transições rápidas e verticalidade. A equipe pressiona a saída adversária, recupera a bola em zonas avançadas e busca o gol com poucos toques, explorando especialmente a velocidade pelos lados e a presença física na área. Não por acaso, a bola parada também se tornou uma das principais armas do time, com alto índice de gols nesse tipo de jogada.
Independiente Rivadavia - 2025 & 2026
- 54 jogos
- 24 vitórias
- 18 empates
- 12 derrotas
- 70 gols a favor (17 de bola parada)
- 54 gols sofridos
Independiente Rivadavia - somente em 2026
- 15 jogos
- 11 vitórias
- 2 empates
- 2 derrotas
- 78% de aproveitamento
- 26 gols a favor (5 de bola parada)
- 13 gols sofridos
Sem grandes estrelas, o grupo foi montado com equilíbrio entre juventude e experiência, com peças que se encaixam no modelo proposto. O formato de buscar jogadores em fim de contrato e sem custos se assemelha à estratégia do Fluminense nos últimos anos. Jogadores como Sebastián Villa, responsável por acelerar as transições, e o centroavante Alex Arce, referência na área, são exemplos de um time que prioriza a eficiência.
O Independiente chega ao Maracanã com confiança, intensidade e uma proposta bem definida, capaz de competir mesmo fora de casa. A equipe argentina não depende do controle do jogo para ser perigosa e costuma punir erros com rapidez.
Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).
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O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C. A segunda rodada do grupo começou nesta terça-feira, com o confronto entre Bolívar e La Guaira, na Bolívia. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Fluminense precisa de uma vitória simples para terminar a rodada na liderança.
Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.
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