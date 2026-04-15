O Fluminense enfrenta nesta quarta-feira (15), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), um adversário que pode ter sido motivo de comemoração dos tricolores no sorteio da Libertadores. Mas, apesar de desconhecido no Brasil, o Independiente Rivadavia está longe de ser inofensivo.

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Líder do seu grupo no Campeonato Argentino e vencedor na estreia continental, o time argentino chega ao Rio de Janeiro sustentado por um processo consistente de reconstrução esportiva e administrativa. O time promete supreender o cenário Sul-americano em 2026, e a presença na Libertadores passa longe de ser obra do acaso.

A ascensão do clube de Mendoza tem início no fim de 2022, quando Daniel Vila, empresário da área de comunicação na Argentina, assumiu a presidência em meio a um cenário de crise institucional. A partir dali, o crescimento foi rápido e progressivo: título da segunda divisão em 2023, conquista inédita da Copa Argentina em 2025 e, agora, protagonismo na elite nacional e presença na Libertadores.

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Modelo de gestão do Independiente Rivadavia se assemelha à proposta de SAF do Fluminense

Esse salto passa diretamente pelo modelo de gestão adotado. Sem se tornar formalmente uma SAF, o Independiente Rivadavia opera com um sistema de investimentos privados, o chamado fideicomiso, que permite a entrada de capital no futebol sem alterar a natureza jurídica do clube. Na prática, isso se traduziu em estabilidade financeira, salários em dia e capacidade de investimento no elenco — fatores determinantes para sustentar o desempenho esportivo.

O modelo de "fideicomiso" do Independiente Rivadavia assemelha-se à proposta da LZ Sports para o Fluminense na intenção de profissionalizar e injetar capital externo, mas difere na estrutura jurídica por conta das limitações da AFA. Na Argentina, o futebol resiste às Sociedades Anônimas Desportivas (SAD). Por isso, Vila criou um fundo de investimentos privados onde investidores aportam capital em busca de rentabilidade desportiva, mas o clube permanece, juridicamente, como uma associação civil sem fins lucrativos. É uma espécie de "SAF disfarçada" que permite a entrada de dinheiro privado sem mudar a natureza do clube.

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Daniel Vila é personagem central do crescimento do Independiente Rivadavia (Foto: Divulgação/ Independiente Rivadavia)

Dentro de campo

O time comandado por Alfredo Berti apresenta uma identidade clara. Ao contrário de equipes que priorizam a posse de bola, o Independiente de Mendoza aposta em um jogo mais direto, com transições rápidas e verticalidade. A equipe pressiona a saída adversária, recupera a bola em zonas avançadas e busca o gol com poucos toques, explorando especialmente a velocidade pelos lados e a presença física na área. Não por acaso, a bola parada também se tornou uma das principais armas do time, com alto índice de gols nesse tipo de jogada.

Independiente Rivadavia - 2025 & 2026

54 jogos 24 vitórias 18 empates 12 derrotas 70 gols a favor (17 de bola parada) 54 gols sofridos

Independiente Rivadavia - somente em 2026

15 jogos 11 vitórias 2 empates 2 derrotas 78% de aproveitamento 26 gols a favor (5 de bola parada) 13 gols sofridos

Sem grandes estrelas, o grupo foi montado com equilíbrio entre juventude e experiência, com peças que se encaixam no modelo proposto. O formato de buscar jogadores em fim de contrato e sem custos se assemelha à estratégia do Fluminense nos últimos anos. Jogadores como Sebastián Villa, responsável por acelerar as transições, e o centroavante Alex Arce, referência na área, são exemplos de um time que prioriza a eficiência.

O Independiente chega ao Maracanã com confiança, intensidade e uma proposta bem definida, capaz de competir mesmo fora de casa. A equipe argentina não depende do controle do jogo para ser perigosa e costuma punir erros com rapidez.

Sebastián Villa em ação em Independiente Rivadavia x Bolívar (Foto: Andres LARROVERE / AFP)

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