Fluminense divulga relacionados para estreia na Libertadores no Maracanã
Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia
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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Tricolor divulgou os jogadores relacionados para o confronto.
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Líder na Argentina e desconhecido no Brasil, adversário do Fluminense promete surpreender na Libertadores
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Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
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O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C. A segunda rodada do grupo começou nesta terça-feira, com o confronto entre Bolívar e La Guaira, na Bolívia. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Fluminense precisa de uma vitória simples para terminar a rodada na liderança.
Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.
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- Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;
- Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê e Guilherme Arana;
- Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio e Igor Rabello;
- Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli e Facundo Bernal;
- Meias: Ganso e Savarino;
- Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.
Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Libertadores – 2ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Arana ; Martinelli, Hércules, Ganso; Savarino (Serna), Canobbio e John Kennedy.
(Técnico: Luis Zubeldía)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella e Elordi; Villa, Florentín, Fernández e Sartori; Arce e Bucca (Gómez).
(Técnico: Alfredo Berti)
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