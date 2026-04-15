menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para estreia na Libertadores no Maracanã

Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/04/2026
16:49
Atualizado há 2 minutos
Savarino marcou o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
imagem cameraSavarino marcou o único gol do Fluminense na derrota por 2 a 1 sobre o Flamengo no Brasileirão (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Tricolor divulgou os jogadores relacionados para o confronto.

continua após a publicidade

➡️Líder na Argentina e desconhecido no Brasil, adversário do Fluminense promete surpreender na Libertadores

O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C. A segunda rodada do grupo começou nesta terça-feira, com o confronto entre Bolívar e La Guaira, na Bolívia. O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Fluminense precisa de uma vitória simples para terminar a rodada na liderança.

Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.

continua após a publicidade

Relacionados

    1.
  1. Goleiros: Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga;
    2. 2.
  2. Laterais: Samuel Xavier, Guga, Renê e Guilherme Arana;
    3. 3.
  3. Zagueiros: Millán, Freytes, Jemmes, Ignácio e Igor Rabello;
    4. 4.
  4. Volantes: Otávio, Hércules, Alisson, Martinelli e Facundo Bernal;
    5. 5.
  5. Meias: Ganso e Savarino;
    6. 6.
  6. Atacantes: John Kennedy, Castillo, Wesley Natã, Kevin Serna e Canobbio.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Arana ; Martinelli, Hércules, Ganso; Savarino (Serna), Canobbio e John Kennedy.
(Técnico: Luis Zubeldía)

continua após a publicidade

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella e Elordi; Villa, Florentín, Fernández e Sartori; Arce e Bucca (Gómez).
(Técnico: Alfredo Berti)

➡️ Aposte nos jogos da Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Zubeldía no campo em La Guaira x Fluminense pela Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)
Zubeldía no campo em La Guaira x Fluminense pela Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias