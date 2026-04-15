Jogos de Fluminense e Flamengo na Libertadores terão esquema especial de transporte; entenda

A semana é de decisão para os clubes cariocas na Libertadores, e os torcedores de Fluminense e Flamengo que forem ao Maracanã para as partidas desta quarta (15) e quinta-feira (16) contarão com um esquema especial montado pela MetrôRio, concessionária que administra o transporte na cidade.

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A operação visa facilitar o fluxo para os confrontos válidos pela segunda rodada da fase de grupos. Na quarta, o Tricolor encara o Independiente Rivadavia (ARG), enquanto na quinta o Rubro-negro recebe o Independiente Medellín (COL). Ambos os jogos estão marcados para as 21h30 (de Brasília).

John Kennedy em ação em Deportivo La Guaira x Fluminense (Foto: Juan Barreto / AFP)

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Bruno Henrique dedica gol contra o Cusco a Ayrton Lucas, autor do cruzamento (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

De acordo com a concessionária, o horário de embarque nas estações Maracanã e São Cristóvão será estendido por uma hora após o término das partidas, funcionando até a 0h30. As demais estações do sistema funcionarão em seu horário normal, das 05h à meia-noite, ficando abertas após esse período apenas para desembarque e dispersão do público.

Quem for ao estádio deve ficar atento à estação de desembarque. Para quem possui ingressos de acesso pelos portões A, B e C (Oeste e Sul), a recomendação é utilizar a estação Maracanã. Já os torcedores com bilhetes para os portões D, E e F (Leste e Norte) devem optar pela estação São Cristóvão.

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Nesta quarta e quinta-feira, a Linha 2 vai operar entre a Pavuna e Botafogo. Já as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico (Barra da Tijuca). A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil e Botafogo.

Para agilizar o embarque e evitar filas após os jogos, a concessionária pede a todos os usuários que utilizem métodos de pagamento por aproximação ou recarreguem seus cartões de passagem com antecedência. Também haverá reforço no efetivo de segurança e de operadores nas estações próximas ao Maracanã durante todo o período.