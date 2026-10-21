O Fluminense está pronto para enfrentar o Palmeiras em partida que vale vaga na grande decisão da Taça Libertadores de 2026. O duelo de volta acontece logo mais, às 21h30 (de Brasília), no Nubank Parque. Vale lembrar que o primeiro jogo terminou com vitória alviverde por 2 a 1, no Maracanã.

➡️ Fluminense tenta superar retrospecto negativo contra o Palmeiras fora de casa

Com o resultado do primeiro jogo, o Palmeiras joga por um empate para se classificar à final do torneio continental. Ao Fluminense, resta vencer por dois gols de diferença, ou por um gol para levar a decisão para os pênaltis.

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A principal baixa fica por conta do destaque do time Martinelli, que saiu no intervalo do jogo de ida com uma torção no joelho. No treino de segunda-feira, sentiu novas dores e seguiu o tratamento e, portanto, o clube decidiu deixar o jogador de fora do confronto desta noite, depois de teste físico no pré-jogo. Ele será reavaliado no retorno ao Rio de Janeiro.

Escalação do Fluminense:

Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Nonato e Ganso; Savarino, Canobbio e Hulk.

Desfalques: Alisson e Matheus Reis (transição); John Kennedy e Martinelli (lesionado).

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Retrospecto do Fluminense contra o Palmeiras fora de casa

Nos últimos 11 jogos disputados fora de casa diante do Palmeiras, o Fluminense conquistou apenas uma vitória, além de dois empates e oito derrotas. O período inclui uma sequência de oito derrotas consecutivas, entre 2015 e 2021, que evidencia a dificuldade tricolor no confronto em território paulista.

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Uma dessas derrotas aconteceu justamente em uma decisão. Na semifinal da Copa do Brasil de 2015, o Fluminense perdeu por 2 a 1 no tempo normal e acabou eliminado nos pênaltis. O Palmeiras avançou à decisão e conquistou o título daquela edição.

O histórico de mata-matas também é desfavorável ao clube carioca. Antes da atual semifinal da Libertadores, Palmeiras e Fluminense haviam se enfrentado em três confrontos eliminatórios por competições oficiais, todos com classificação alviverde. Além da Copa do Brasil de 2015, o clube paulista levou a melhor na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1960 e nas quartas de final da Copa dos Campeões de 2002.

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