A Seleção Brasileira volta a ser convocada na próxima sexta-feira (8), pela primeira vez pelo novo treinador Fernando Diniz, para os jogos contra contra a Bolívia e Peru, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Trabalhando com o comandante no dia a dia, destaques do Fluminense no ano, André, Nino, Ganso, Fábio e Samuel Xavier vivem expectativa por presença em primeira lista do técnico.