Pouco depois da derrota do Fluminense para o Grêmio, Mario Bittencourt, presidente do Tricolor das Laranjeiras, detonou a arbitragem após um suposto pênalti não marcado em Nino no fim da segunda etapa. Em uma dividida com Rodrygo Ely, o zagueiro do Time de Guerreiros caiu dentro da área por conta de um pisão do adversário.